إيطاليا: تخصيص أوغوستا ميناء آمناً لسفينة جيو بارينتس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن الناجين الـ439 على متن سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، سيتوجهون إلى ميناء أوغوستا في محافظة سيراكوزا الصقلية.

ووفقًا لما علمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الجمعة، فـ”بعد تسعة أيام من الانتظار، تم تخصيص ميناء إنزال لسفينة أطباء بلا حدود الإنسانية. وبذلك، سيتمكن المهاجرون الذين تم إنقاذهم في ست عمليات مختلفة بمنطقة وسط البحر المتوسط ​​بين 19 و21 كانون الثاني/يناير، سيتمكنون من النزول الى بر الأمان”.

وذكرت المنظمة الإنسانية أن “كثيراً من المهاجرين قاصرون، حوالي 25% منهم، وفي 90% من الحالات سافروا بمفردهم. أصغر الناجين يبلغ من العمر شهرين فقط”. وأشارت إلى أن “نوبات من الهلع والضغط النفسي الشديد تكررت بشكل متزايد بين الناجين”.

وأوضحوا مصادر من أطباء بلا حدود، أن “في الساعات القليلة الماضية على متن السفينة، التي من المتوقع وصولها الى أوغوستا بعد الظهر، تصاعد التوتر”، إذ “تفاقمت الظروف الجسدية والنفسية قبل كل شيء بالنسبة للناجين الـ439”.

وبهذا الصدد، قالت الطبيبة النفسانية على متن السفينة، هاجر سعد الله: “لقد شهدنا تدهور الوضع بمرور الأيام. حتى أن بعضاً من المهاجرين تساءل عما إذا كان العالم قد نسي أمرهم”. وخلصت الى القول، إن هؤلاء: “قطعوا البحر المتوسط ​​بمفردهم على متن قوارب مهترئة قبل أن يتم إنقاذهم من قبل طاقمنا”، مبينةً أن “معظم الناجين يأتون من إريتريا، بنغلاديش وباكستان”.