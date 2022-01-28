دي مايو: إطار الانتخابات الرئاسية يكتنفه التعقيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “الإطار يكتنفه التعقيد بشكل موضوعي”، فـ”دعونا نرى نتيجة التصويت”، في إشارة الى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في حديث مقتضب مع صحافيي صالة “عبر الأطلسي” بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الجمعة، التي عقد فيها الوزير دي مايو لقاءً مع وزير الإدارات العامة ريناتو برونيتّا ونائبة وزير الخارجية مارينا سيريني.

وكانت مصادر مقربة جداً من الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي، قد تحدثت أمس مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، لترسم “صورة للمأزق في السباق نحو عرش قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، في اليوم الرابع للدخان الأسود”، أي النتيجة السلبية للتصويت.

وخلصت المصادر الى القول: “نحن نقف على سطح منحرف: يميل من أحد جانبيه نحو ماريو دراغي، ومن الجانب الآخر نحو فترة ثانية لسيرجو ماتّاريلا”.