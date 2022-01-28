محكمة إيطالية تلقي على وزارة الدفاع مسؤولية مرض عسكري بسبب الأسبستوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن القسم الأول مكرر لمحكمة مقاطعة لاتسيو (وسط) مسؤولية وزارة الدفاع عن الأمراض التي عانى منها المارشال العسكري جوزيبي لاتزاري (من مواليد بلدة تورّي أنونتسياتا ـ نابولي)، حتى وفاته في 26 شباط/فبراير 2013 بسبب ورم خبيث في الجنب.

ووفقًا لأفراد الأسرة الذين دافع عنهم المحامي إيتسيو بوناني، فقد “أصيب عنصر الجيش بالمرض بسبب التعرض المطول للأسبستوس ومسببات أمراض أخرى خلال العديد من البعثات في الخارج”.

وأعلنت المحكمة الإدارية، التي لم تصدر حكمًا نهائيًا في الاستئناف، “مسؤولية وزارة الدفاع عن الحالة المرضية التي تسببت بوفاة الجندي وحق أفراد الأسرة في تلقي التعويض عن الأضرار”.

وذكرت مصادر قضائية، أنه “لتحديد حجم الضرر المعنوي، رأى مجلس المحكمة أن من الضروري تعيين محقق يتمثل بشخص المدير العام للمؤسسة الوطنية لتأمين حوادث العمل (Inail)، مع سلطة تفويض لمدير أو مسؤول في كيان ذي اختصاص محدد، لصياغة اقتراح لتقدير الضرر البيولوجي والمعنوي الذي كابده المارشال لاتزاري”.