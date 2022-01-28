إيطاليا: إصابات كوفيد تقترب من 144 ألفا و378 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية إن هناك 143,898 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم

ووفقًا لبيانات الأقاليم الخاصة بوباء كوفيد 19، والتي تجمعها نشرة الدفاع المدني ووزارة الصحة في جدول يومي، فإن هناك 378 حالة وفاة أخرى، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة الى 145,537 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 1,051,288 من تحاليل الكشف عن العدوى بمعدل حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، بلغت 13.7٪”.

وأشارت نشرة وزارة الصحة إلى أن “الحالات الإيجابيات الحالية لا تزال تتناقص، فقد وصلت الى 2,668,828 وهي أقل بفارق 37,625 في أنحاء إيطاليا منذ يوم أمس”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول إن “أعداد الحالات بالمستشفيات سجلت انخفاضا بـ57 حالة أقل من يوم أمس”، كما “تراجع عدد شاغلي وحدات العناية المركزة بـ15 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية”.