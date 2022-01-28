التلفزة الإيطالية تبث برنامج “ليل لبنان الطويل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – “ليل لبنان الطويل” هو عنوان الريبورتاج الذي يفتتح الحلقة القادمة لبرنامج (ميديترانيو)، أي “منطقة المتوسط”، التي تُبث على قناة التلفزة الوطنية الإيطالية الثالثة (راي3) يوم الأحد 30 كانون الثاني/يناير، بعد منتصف النهار بخمس وعشرين دقيقة.

ويتحدث البرنامج عن “أزمة لبنان اللا منتهية”، عن “لبنان منهك بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، في ظل توترات غدت تتفجر الآن على الساحة أيضاً”، وكذلك عن “طوابير من أشخاص ليس لديهم منزل ولا طعام، ولا كهرباء، بينما تشهد الرعاية الصحية اضطراباً تاماً، والحكومة تبدو مشلولة”، لذلك “يقف البلد عند مفترق طرق تاريخي”.

يذكر أن برنامج (ميديترانيو) الذي وصل الآن الى نسخته الثلاثين، من تحرير رينو كاشو، نيكولا ألوزي وليديا تيلوتّا، يمثل دعامة تاريخية لنشرة أخبار القناة الثالثة. يتم إنتاجه في باليرمو من قبل نشرة أخبار إقليم صقلية، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية الأخرى لمحطة التلفزة الوطنية (راي)، بالتعاون مع قناتي (France 3) الفرنسية و(RTve) الإسبانية.