ستولتنبرغ: روسيا تواصل حشد القوات على حدود أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه “بدلاً من التهدئة، ما نراه من روسيا هو استمرار حشد القوات والمعدات الثقيلة، حتى في بيلاروسيا، وبالتالي يستمر نشر القوات”، على الحدود الأوكرانية.

وأضاف ستولتنبرغ، في لقاء عبر الإنترنت مع المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له، أن “روسيا قد التقت وإيانا في الوقت نفسه: إنها علامة جيدة أنهم جلسوا لساعات لمناقشة الوضع في أوكرانيا”.

وذكر سكرتير الناتو أن روسيا والصين “أصبحتا أقرب الى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى”، حتى على المستوى العسكري. إنهما تجريان “مناورات مشتركة” وغالبًا ما تتخذان المواقف نفسها “في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنهما نظامان سلطويان لا يحترمان قيمنا”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذا التقارب “يقلق”، لأن “هاتين القوتين تعمدان أيضا الى قمع المعارضة الداخلية لكل منهما”. وأردف: “أولئك الذين يؤمنون بسيادة القانون يجب أن يبقوا معًا: وهذا يجعل الناتو أكثر أهمية”.

وخلص الأمين العام للحلف الأطلسي إلى القول أن الناتو “مستعد سواء أكان لسيناريو تغزو فيه روسيا أوكرانيا أم لسيناريو تجلس فيه موسكو على طاولة المناقشة”.