مسؤول بالناتو: تفاوض مفتوح مع روسيا لكن ذلك لا يكفي بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو): “لا أعتقد أن (رئيس الإتحاد الروسي) فلاديمير بوتين سيكتفي” بما قدمته الولايات المتحدة والحلف في الردود المكتوبة على طلبات الضمانات الروسية التي سلمت قبل يومين لموسكو”، لكن على أية حال “من الجيد أن تكون المفاوضات قد فتحت، لأن هذا هو المخرج بالنسبة للجميع”.

وبدا نائب الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس كلية الدفاع في الحلف حاليًا، السفير أليساندرو مينوتو ريتزو في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، مقتنعًا بأن “بوتين ليست لديه نية لشن حرب على أوكرانيا”، لكن “في الوقت نفسه لا يعرف بالضبط ما يجب أن تكون النقطة المؤدية لانتهاء هذه الأزمة”.

ولفت مينوتو ريتزو الى أن “مواقف موسكو وواشنطن وبروكسل ظلت على ما هي عليه. هناك ميزة صغيرة لروسيا، لأنها أجبرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الرد، لذلك هناك عنصر الرضا الرسمي”. وبعد قول هذا، “في الرسالة الأولى، لم يكن بالوسع إلا إعادة تأكيد مواقفهم الأولية”، إذ “يقول الأمريكيون وحلف شمال الأطلسي: لنتحدث، دعونا نجتمع، ولكن على أية حال لا يمكننا ضمان أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف”.

وأكد السفير من بين أمور أخرى، أن موضوع الانتماء الأوكراني “لم يأت بعد في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد طلب رسمي للعضوية، وأين ومتى سيكون، فسيحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الثلاثين”.