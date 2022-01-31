وزيرة إيطالية: تلقيح جميع الأطفال لضمان التدريس حضورياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة إيطالية أن من الضروري عمل كل ما هو ممكن “للحفاظ على المسيرة التربوية وتنظيم المدرسة حضورياً، حتى في المدارس الابتدائية”، كما “يجب أن يتم ذلك بوضع قواعد بسيطة وواضحة”.

وقالت وزيرة تكافؤ الفرص والأسرة، إيلينا بونيتّي في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية، الإثنين، أن “بعض المقترحات المتعلقة بقواعد التبسيط ستُعرض على مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص، أحكام التعلم عن بعد والحجر المدرسي”، والتي “نشأت عن تأمل ولد في الاجتماعات الأخيرة بين إدارات الأقاليم، الحكومة وغرفة التحكم”.

وأضافت أن المقترح “يهدف إلى إعطاء الأولوية للاستمرارية التعليمية حضورياً مع التمسك بقواعد السلامة للصغار ايضاً”، وذلك “لأن إطالة أمد النشاط التعليمي عن بُعد، وكما رأينا، يؤدي في الواقع إلى حالات من الانزعاج الشديد، والتعلم المتعب، وكذلك إلى عبء واضح بسبب مزيد من التعب في إطار الأسرة”.

وذكرت بونيتّي، أنه “سيتم تبسيط القواعد لأننا نحتاج إلى تخطي ما فعلناه حتى الآن. يجب أن يتبع الحجر الصحي والعودة إلى الفصول الدراسية، الآلية نفسها، مع القواعد التي جربناها بالفعل للمدارس الثانوية، ومع التمييز أيضاً، اعتمادًا على ما إذا كان الأطفال قد تم تطعيمهم أم لا”.

وأشارت الوزيرة المنتمية إلى تيار (إيطاليا حيّة)، إلى أنه “يجب أيضًا تقصير وقت الدراسة عن بُعد من ناحية عدد الحالات الإيجابية في الفصول، كما هو مطلوب من قبل إدارات المقاطعات أيضًا”، فـ”إنها ليست مسألة تخفيف إجراءات، بل تبسيط عملية التطعيم وتعزيزها بشكل متزايد”.

وخلصت بونيتّي الى القول إن “العلم كان واضحًا منذ البداية في تحديد أن تطور الوباء، من الممكن أن يتعرض السكان الأقل تحصينًا لخطر أن يكونوا الأكثر تضررًا، وهذا ما حدث لسوء الحظ”.