منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجراً غادروا صفاقس قبل 4 أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية “ما نزال لا نعرف ما حدث للمهاجرين الـ34 الذين انطلقوا من على سواحل صفاقس قبل 4 أيام”، متسائلة: “أين هم؟”.

وكان (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، قد أطلق يوم السبت الماضي نداء استغاثة لصالح قارب يحمل على متنه 34 شخصًا فقد أثرهم قبالة السواحل التونسية، من بينهم طفلان أيضاً.

وأوضح المشروع الانساني، في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أن “أقارب وأصدقاء هؤلاء الأشخاص ينتظرون الأخبار عنهم بفارغ الصبر”، لكن “السلطات ترفض مشاطرة أي معلومات معنا”. لذلك “نطلب منهم عدم للتخلي عن البحث عن هؤلاء المفقودين”.

يذكر أن (Alarm Phone) تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية فقط.