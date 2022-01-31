سالفيني: تشكيل تحالف يمين وسط على غرار الحزب الجمهوري الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن الاقتناع بأن الفرصة قد حانت لتشكيل تحالف لتيار يمين الوسط على غرار الحزب الجمهوري الأمريكي، وإلا فلن تكون هناك فرصة مماثلة أبداً.

وأكد سكرتير الرابطة في مقال نشرته له صحيفة (إل جورنالي) الإثنين، “الحاجة إلى رد فعل وتهيئة الظروف لوجودنا معًا مرة أخرى. حتى المشروع الأكثر إقناعًا يحتاج إلى ساق سياسية تجعله يتقدم، عملية تنظيم مناسبة تؤدي إلى وحدة الهدف والعمل الملموس الذي يعزز ولا يفرق قوانا”.

وأشار السيناتور الإيطالي إلى أن “المخططات الحالية تفشل في ضمان هذا التثبيت الكامل للواقع”، فـ”لا يكفي جمع قوانا، بل من الضروري أن نبدأ بالتفكير في منظور موحد حقًا”، مشدداً على القول: “لقد حان الوقت لتوحيدنا”.

وأوضح سالفيني أن “حاوية سياسية جديدة لقوى يمين الوسط، بدءًا من أولئك الذين يدعمون حكومة دراغي، هي الوحيدة التي يمكنها التحرك بحزم”. وأضاف أنه “لتوحيدنا، نحتاج إلى التغلب على الأنانية: ليس من خلال إبطال خلافاتنا، بل بتعزيزها ثم جعلها تتقارب في توليفة يمكن للجميع أن يروا أنفسهم فيها”.

وذكر زعيم الرابطة، أنه “يجب أن يكون للاتحاد بصمة ليبرالية قوية لأننا نؤمن بالفرد، في قدرته على متابعة مشروع حياة مستقل، بمبادرته الخاصة”، مبيناً أن “نموذجنا يمكن أن يقتدي بالحزب الجمهوري الأمريكي: اتحاد يمين وسط للقوى التي تدعم حكومة دراغي يكون فضاءًا سياسيًا تجد فيه الأرواح المختلفة والحساسيات نحو ثقافة سياسية بديلة للتقدمية اليسارية، مكاناً رحيباً يحتضنها”.

واستدرك: “لكننا جميعًا نرنو إلى الهدف السياسي ذاته”، لذا “نحن على مفترق طرق يمكن أن يعني الاقتراب من خلال الموت، واتخاذ قرار بشأن التغيير وخوض المخاطر معًا، لكنه يمثل فرصة أيضًا لتغيير يمين الوسط، ومعه، يتم تحويل إيطاليا أيضًا بشكل نهائي وكبير”. واختتم سالفيني “إما أن نبدأ الآن وإلا فلن يحدث ذلك أبدًا”.