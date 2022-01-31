المفوضية الأوروبية: كل خيارات العقوبات المحتملة ضد روسيا على الطاولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستضع “كل الخيارات” على الطاولة لتحديد العقوبات المحتملة للاتحاد الأوروبي على روسيا في حالة مهاجمتهما لأوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الاثنين، إلى أن نطاق هذه العقوبات “يعتمد بالطبع على طبيعة الإجراءات الروسية” ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث “إننا نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا عبر الأطلسي” ردًا على عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لا ينوي إعطاء تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي سيتم تبنيها، كما أوضح الممثل الأعلى السياسة الخارجية والشؤون الامنية جوزيف بوريل، باعتبار أن الافتقار إلى معلومات بشأنها يعتبر “جزءً من الردع”.