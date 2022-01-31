مينّيتي: بوتين رفع رأسه بعد كارثة الولايات المتحدة في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينّيتي عن الاقتناع بأن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لن يشن حرباً ما في أوكرانيا، وأن هذا الأخير، رفع رأسه بعد كارثة الولايات المتحدة في كابول.

وقال رئيس مؤسسة (Med-Or) للبحوث التابعة لمجموعة ليوناردو، في تصريحات لصحيفة (ليبيرو) الاثنين، إن “الوضع الحالي في أوكرانيا يذكرني بأزمة الصواريخ في كوبا عام 1962، حيث الأسلحة السوفيتية على بعد أميال قليلة عن الولايات المتحدة والعالم في حالة توتر خوفًا من اندلاع حرب ذرية”.

وأشار مينّيتي إلى أنه “ربما في نهاية المطاف لن تندلع الحرب في أوكرانيا، لأنه لو أراد بوتين الغزو لكان قد فعل ذلك أصلاً، كما حدث في شبه جزيرة القرم في عام 2014”. لكنه أعرب عن الأمل بأن “يخف التوتر على الفور”.

وأوضح رئيس (Med-Or)، أنه “فيما يتعلق بحلف الناتو، أصبحت أوكرانيا رمزًا، وبالتالي فإن المشكلة هي حل دقيق”، لأن “القضية تكمن في إمكانية انضمام دولة ما إلى الحلف يجب أن تخضع في الواقع لموافقة دولة لا تنتمي إليه”، وإذا “كان الأمر كذلك، فهذا يعني الاعتراف بدور موسكو كأقلية معطلة في العالم. إنها مباراة حاسمة للعلاقات بين الديمقراطيات الغربية وروسيا”.

وعن بوتين، قال القيادي بالحزب الديمقراطي: “لا أعتقد أنه يبحث عن حرب مفتوحة، ولا يمكنه تحمل تكاليفها، ولا حتى على المستوى المحلي”، بل “تتمثل استراتيجيته بالسعي، بمخاطرة محسوبة، إلى تحول تدريجي في المواقف الغربية، من المبادئ إلى التحالفات، مروراً بالسيطرة على الأقاليم”.

واسترسل: “إنه ضغط جيوسياسي مستمر لجعل ما بدا مستحيلاً بالأمس يبدو ممكناً اليوم. لهذا السبب لا يمكن للغرب أن يخسر المباراة الأوكرانية”، علاوة على ذلك، فإن “بوتين يحلم بإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، على الأقل على مستوى النفوذ”، وفي هذا الاتجاه، “وسع نفوذه في القطب الشمالي والبحر المتوسط شرقًا ووسطًا، محققًا أهدافًا لم تحققها الإمبراطورية القيصرية أبدًا”.

وأشار مينّيتي “كبدائل لتحدي الحرب”، إلى “أزمة اللاجئين في بولندا: فلقد اجتذبت بيلاروسيا لوكاشينكو، التي تعتبر بوتين اللورد الحامي لها، آلاف الأشخاص اليائسين موهمة إياهم بفتح قناة نحو أوروبا، ودفعتهم نحو الحدود البولندية، مستخدمة إياهم كأداة ضغط جيوسياسي. كلها، على الأرجح، تحركات استراتيجية واحدة لخلق التوتر والضغط على أوروبا والغرب”.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق أن “على أوروبا من أجل الدفاع عن نفسها أن تقدم ردا موحدا قويا، مع الحفاظ على القدرة على الحوار الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين التردد”. وأردف: “باختصار، تتمتع روسيا بقدرة قوية للضغط على أوروبا، وبشكل خاص على ألمانيا، لأننا نعتمد عليها في مجال الطاقة”.

واستدرك: “لكن من الواضح أيضًا أنه إذا طبق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات مستهدفة على العقد الحيوية للقوة الروسية، فستتأثر موسكو بشكل قاتل”، حيث أن “هناك اعتماد متبادل، مع خصوصية أن الغرب أغنى بكثير من خصمه”.

ورأى مينّيتي أن “بوتين رفع رأسه الآن عقب ما حدث في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي. لقد كشف الانسحاب الأمريكي المتسرع عن هشاشة الغرب. لقد كانت هزيمة صعبة للغاية”، مبيناً أنه “إذا ذهبت إلى بلد ما ووعدت بالديمقراطية، فستترك جزء من السكان يتبعك، وإن تخليت عنه من ثم، فأنت تكسر اتفاقًا غير مكتوب مع هذا الشعب”.

وخلص رئيس (Med-Or) الى القول إن “الديمقراطية ليست ساخرة (فلسفة كلبية)، فهي تنطوي أيضًا على مشاركة مثالية، فإذا تركت من آمن بها لوحده، تخسر كل شيء وتدفع ثمنًا باهظًا”. لقد “كان ذلك الانسحاب الدرامي من كابول حدثًا تاريخيًا، علامة على هزيمة مؤلمة للغرب”.