العفو الدولية تطالب روما وبروكسل بـ”الكف عن التعاون لإعادة المهاجرين لجحيم ليبيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت منظمة العفو الدولية إيطاليا والاتحاد الأوروبي بـ”الكف عن التعاون في إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى جحيم ليبيا”، في نداء صدر الاثنين عشية الذكرى الخامسة لاتفاقيات التعاون الهادفة إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط.

وحسب العفو الدولية، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، “تم اعتراض أكثر من 82 ألف شخص في البحر وتمت إعادتهم إلى ليبيا: رجال ونساء وأطفال تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والاغتصاب والعنف الجنسي والعمل القسري والقتل غير القانوني”.

ونوهت العفو الدولية بأن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية تواصل تعزيز هذا العنف وتقوية الإفلات من العقاب: أحد الأمثلة على ذلك هو تعيين محمد الخوجة مؤخرًا كرئيس لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي كان يسيطر في السابق على مركز احتجاز (طريق السكة) وجرى فيه توثيق أعمال عنف واسعة النطاق”.

ورأت المنظمة أن “التعاون مع السلطات الليبية يتسبب في وقوع الأشخاص اليائسين في شرك ظروف رعب لا يمكن تصوره”، فـ”على مدى السنوات الخمس الماضية، ساهمت إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في البحر، انتهى الأمر بمعظمهم في مراكز احتجاز تقشعر لها الأبدان، حيث التعذيب اليومي”، بينما “وقع عدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين ضحايا للاختفاء القسري”.