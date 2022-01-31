صحيفة ألمانية: الوضع الإيطالي الراهن أفضل حالة ممكنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت صحيفة ألمانية إنه “إذا كان الوضع الراهن نادرًا ما يكون ظرفاً مرغوبًا فيه”، فهو في إيطاليا “أفضل الظروف الممكنة”، في إشارة إلى إعادة انتخاب سيرجو ماتّاريلا نهاية الأسبوع الماضي رئيسا للجمهورية، بعد أن فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية توافقية لخلافته.

بهذه الكلمات افتتحت صحيفة (زودّويتشي تسايتونغ) الألمانية مقالاً خصصته للانتخابات الرئاسية الإيطالية، حيث كتبت: “بالنسبة للعديد من الإيطاليات والإيطاليين لا بد أن الأمر كان يبدو وكأنهم يحضرون عرضًا رديئاً للمواهب”.

وتابع المقال الذي يحمل عنوان “جدار ضد الشعبويين”، أن “المشاغبين في عالم السياسة الإيطالية أظهروا علانية مرة أخرى مدى ضعف خلفيتهم وكوادرهم”، “حيث انهار تحالف القوميين اليمينيين، وخرجت حركة خمس نجوم”. وأردف “في غضون عام سينتخب الإيطاليون برلمانًا جديدًا على أمل أن يتذكروا عجز الشعبويين هذا الشتاء”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “عام آخر إذن، مع دراغي في الدور التشغيلي وماتّاريلا كضامن”، مبينةً أنها “ليس فترة طويلة، لكن من الضروري أن تستمر الإصلاحات بسلاسة والاستثمار في المستقبل”، فـ”لا يمكن تخيل ما كان سيحدث لو تباطأ الزخم أو توقف”. واختتمت بالقول إن “من الممكن الآن أن يتسارع أيضا لأنه كما يمكن القول: يتغذى على الوضع الراهن”.