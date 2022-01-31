إيطاليا: 349 وفاة جديدة جراء كورونا وتسجيل 57 ألف و715 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين تسبب الفيروس في وفاة 349 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، كما تم الإعلان عن 57 ألفا و715 إصابة مؤكدة جديدة، في وقت قررت فيه الحكومة تمديد إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج وإغلاق المراقص لمدة 10 أيام أخرى.

الاصابات المعلنة أمس الاحد كانت 104 آلاف و65 إصابة والوفيات 235 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين 983 ألفا و116، ساهم الوباء في حصد أرواح 146 ألفا و498 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار 9 مرضى ليبلغ اليوم 1584، بينما ارتفع عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 296 مريضا، ليصبحوا 19 ألفا و913.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 8 ملايين 244 ألفا و12، بعد الإعلان عن سلبية 108 آلاف و493 بين أمس واليوم.