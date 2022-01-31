دراغي: أتقاسم أهداف الرئيس ماتّاريلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه “يتقاسم أهداف” رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ، والذي وافق على إعادة انتخابه لولاية ثانية من أجل “مصلحة واستقرار الوطن”.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين بعد انتخاب كبار الناخبين لماتاريلا في جلسة الاقتراع السرية الثامنة بمجلس النواب مساء السبت الماضي، حسبما أفادت مصادر حكومية.

وحسب تلك المصادر، فإن دراغي دعا الوزراء في بداية الاجتماع للتصفيق لماتاريلا، الذي صرح أكثر من مرة سابقا بأنه لا ينوي البقاء في منصبه، ولكنه أعلن بعد إعادة انتخابه أن “أوضاع البلد تتطلب حس المسؤولية”

يذكر أن الحزب الديمقراطي قد تحدث عن دراغي كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية في حال إصرار ماتاريلا على رفضه لولاية رئاسية ثانية.