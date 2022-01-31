الأركان العامة الإيطالية تعقب على نبأ مرور سفن حربية روسية عبر قناة صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أوضحت هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الإيطالية أنه، “بالإشارة إلى ما ظهر اليوم في وسائل إعلامية بشأن مرور مجموعة بحرية روسية في قناة صقلية”، فإن “التشكيل يقوم بعملية عبور في المياه الدولية ولا ينتهك سيادة الدول المشاطئة”.

وأشارت في بيان الاثنين إلى أن “حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتابع المجموعة البحرية الروسية منذ مغادرتها منتصف كانون الثاني/يناير من مينائي سيفيرومورسك (الأسطول الشمالي) وبالتيجسك (أسطول البلطيق) ، وسيواصل مراقبة عبورها”، مؤكدة أنه لم يبدر “أي سلوك أو إرادة تصعيدية” من قبل قوات الناتو أو من التشكيل البحري الروسي.