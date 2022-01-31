الفاتيكان: المطران غالاغر يبدأ زيارته للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغر، بدأ اليوم زيارة إلى لبنان تستمر إلى 4 شباط/فبراير المقبل، تشمل لقاءات مع السلطات السياسية والدينية.

وأشار الفاتيكان إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية للكرسي مع لبنان، الذي يشهد “أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة”، وإلى أن رحلة المطران غالاغر تهدف إلى “التعبير عن قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة.”.

خلال إقامته، سيلتقي المطران غالاغر سلطات الدولة، البطاركة والأساقفة الكاثوليك والأرثوذكس، بالإضافة إلى القادة الدينيين المسلمين والدروز وشخصيات من عالم الثقافة والسياسة. كما سيزور بعض الأماكن والجماعات المهمة وسيشارك في افتتاح الندوة حول “يوحنا بولس الثاني ولبنان” التي تنظمها جامعة الروح القدس الكسليك.