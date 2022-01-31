وكيل وزارة الصحة الإيطالي يستبعد تمديد حالة طوارئ كوفيد-19 نهاية مارس القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-توقع وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية، بييرباولو سيليري عدم التمديد مجددا لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كوفيد-19 بعد انتهائها في 31 آذار/مارس المقبل.

وقال المسؤول الصحي، وهو طبيب، في بودكاست الاثنين لموقع صحيفة (لا ريبوبليكا) على الانترنت، “بحلول نهاية شهر شباط/فبراير، سنكون قد تخلينا عن العديد من تلك القيود التي لدينا اليوم. ربما ينبغي أيضًا إعادة التفكير بشأن إلزامية الشهادة الصحية الخضراء، بناءً على مسار الفيروس وأيضًا نوع التطعيم، الذي سيتعين، من بين أمور أخرى، إعادة النظر فيه بناء على الحالات الصحية وأعمار الاشخاص”

وأضاف وكيل الوزارة “سيكون انتشار الفيروس أكثر محدودية، سنقوم تدريجيا بإزالة الكمامات أولا في الهواء الطلق ثم في الداخل ومن ثّم الشهادة الخضراء وسيتم إعادة بناء حملة التطعيم على أساس الاحتياجات الصحية الحقيقية”.

وأشار إلى أن (أوميكرون) هو “المتحور الأكثر انتشارا وأقل عدوانية إلى حد كبير على السكان الذين تم تلقيحهم”، مبيّنا أنه إذا “كان متحور دلتا، بنفس القدرة على الانتشار العدوى، من الممكن أن يكون عدد الوفيات 10 أضعاف” الأرقام الحالية.