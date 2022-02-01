مجلس الامن يجدد تفويض بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- صوت مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بالاجماع لتجديد “تقني” لتفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمدة 3 أشهر فقط تنتهي في الثلاثين من نيسان/أبريل المقبل، وذلك لعدم توافق الدول الـ15 الاعضاء بالمجلس بشأن هذه المسألة.

مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة حمل الرقم 2619 لعام 2022، ويحتوي على بند جديد يشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص، مع الاعتراف بمسؤولية الأمين العام في تعيين المبعوث الخاص.

وقال نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتمديد ولاية البعثة، معربا عن أسفه لعجز المجلس عن التوصل إلى توافق في الآراء حول النص الذي قدمته بلاده، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة

وجدد تأكيد المملكة المتحدة بشأن الحاجة إلى عملية سياسية ليبية بقيادة وملكية ليبية، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة حرجة وأن دور الأمم المتحدة فيها بات مهما أكثر من أي وقت مضى.

ويعد هذا التمديد التقني الثالث من نوعه على التوالي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ففي أيلول/سبتمبر 2021، فشل مجلس الأمن مرتين في اعتماد نص يحتوي على تغييرات جوهرية، بدلا من تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحالية، أولا لمدة أسبوعين (من 15 أيلول/سبتمبر 2021 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021) ثم لمدة أربعة أشهر، حتى اليوم الاثنين الموافق 31 كانون الثاني/يناير الحالي.