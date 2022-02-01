مسؤول إيطالي: جرعة رابعة من لقاحات كورونا؟ لننتظر ما يقوله العلم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وكيل وزارة الصحة الايطالي، أندريا كوستا أن مسألة توسيع حملة التطعيم الوطنية لتشمل جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يحددها العلماء والامر نفسه ينطبق على مدة صلاحية الشهادة الصحية الخضراء بعد تلقي الجرعة الثالثة.

وقال كوستا، في تصريحات إذاعية ردا على سؤال بهذا الصدد، “السياسة لم تقرر ويجب أن تنتظر الاعتبارات العلمية. في الوقت الحالي هذا غير متوقع”.

وبشأن دعوات لعدم فرض مدة صلاحية للشهادة الخضراء بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على الجرعة الثالثة، أجاب كوستا “إنه خيار يجب على السياسة طرحه وبالاستناد إلى دلالات علمية “.

جدير بالذكر أن المفوضية الاوروبية قد أصدرت توصية، غير ملزمة، لتنسيق حرية الحركة داخل حدود التكتل الموحد دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء حددت مدة صلاحية شهادات التطعيم بتسعة أشهر (270 يومًا). كما دعت المفوضية الى مراعاة الوضع الفردي للاشخاص عند تطبيق التدابير الخاصة بالتنقل بدلاً من الوضع على المستوى الإقليمي، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جدًا.