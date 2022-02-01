جوزيبي كونتي: باعادة انتخاب ماتّاريلا تجنبنا مخاطر تغيير الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي إلى أنه بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا لولاية ثانية، “لقد حققنا الهدف الأولي، وهو ضمان الاستمرارية الكاملة للعمل الحكومي وتجنب مخاطر تغيير السلطة التنفيذية”.

وقال كونتي، في مقابلة الثلاثاء نشرتها صحيفة (إل فاتو كووتيدانو) المقربة من حركة خمس نجوم، “لقد دفعنا سيلفيو برلسكوني إلى الانسحاب من السباق الرئاسي وتجنبنا تنازلات نحو الادنى بشأن منصب رئاسة الجمهورية”.

وحول فشل الحركة في انتخاب رئيسة إدارة المعلومات الأمنية (أجهزة الاستخبارات) اليزابيتا بيللوني، على الرغم من موافقة انريكو ليتا (زعيم الحزب الديمقراطي) وماتيو سالفيني (حزب الرابطة)، قال كونتي إن ترشيح بيللوني، الامين العام السابق لوزارة الخارجية الإيطالية، الذي “بدا صلبا وموثوقا سواء في الجبهة التقدمية أو مع يمين-الوسط” واجه لاحقا معارضة أيضًا من جانب برلمانيي الحزب الديمقراطي، ولكنه قال إنه “لا يزال يثق” في إنريكو ليتا، الحليف في يسار-الوسط.

يشار إلى أن إسم بيللوني قد أحدث أيضا-حسبما أفادت وسائل اعلامية- أنقساما داخل حركة خمس نجوم نفسها وأظهر التنافس على مستوى القيادة بين كونتي ولويجي دي مايو، الرئيس السياسي السابق للحركة، الذي كان يفضل ماريو دراغي رئيسا للجمهورية في حال رفض ماتّاريلا التجديد لولاية ثانية.