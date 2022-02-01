بوتين يتعهد بضمان استمرار إمدادات الغاز لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار بيان للكرملين إلى أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال مكالمته الهاتفية صباح اليوم مع رئيس الوزراء ماريو دراغي الاستعداد “لمواصلة ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لإيطاليا”، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن الوكالة الرسمية (إيتار تاس).

وحسب الكرملين، فإن بوتين أعرب عن ارتياحه لنتائج اجتماعه مع رواد الأعمال الإيطاليين الذي جرى مؤخرا عبر الفيديو كونفرنس، كما طلب من دراغي “نقل التهاني وأطيب التمنيات إلى رئيس الجمهورية الإيطالية” سيرجو ماتّاريلا الذي اعاد البرلمان يوم السبت الماضي انتخابه لدورة رئاسية ثانية.