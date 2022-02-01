بعد مرور عام على الانقلاب، إيطاليا تجدد إدانة الانتهاكات بميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-جددت إيطاليا على لسان وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء “إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية”، وأكدت أنها “تظل إلى جانب الشعب البورمي” وذلك بعد مرور عام على الانقلاب في ميانمار

واشارت الخارجية إلى أنها “ستواصل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، العمل لاستعادة الديمقراطية والحرية والسلام”.

وكانت المبعوثة الاممية الخاصة إلى ميانمار، نولين هايزر، قد اشارت إلى أنه بعد عام على سيطرة الجيش على جميع أدوات السلطة في البلاد، “لا يزال الوضع في ميانمار غير مستقر، مع مقتل 1,500 مدني حتى الآن، وتزايد أعداد النازحين داخليا، إضافة إلى معاناة شديدة ومصاعب إنسانية.” ونوهت في إحاطتها الافتراضية لمجلس الامن بأن “عددا لا يحصى من الناس يعانون من تحديات اجتماعية واقتصادية مدمرة ومصاعب إنسانية”، حيث “يعيش ما يقدّر بنصف الشعب – حوالي 25 مليون شخص – في فقر، ويُقدّر أن أكثر من 14.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.