بطريرك الكلدان يستقبل السفير الامريكي في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت البطريركية الكلدانية أن “غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو، استقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق، ماثيو تولر”، وذلك “صباح الاثنين 31 كانون الثاني/يناير، في الصرح البطريركي بحي المنصور.

وقال إعلام البطريركية على موقعه الرسمي (مار أديّ) الثلاثاء، أن “الحديث خلال اللقاء دار حول الوضع العام، التوقعات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ضمان حقوق كل العراقيين ووضع المسيحيين والاقليات وتشجعيهم على البقاء والتواصل”.

هذا وقد حضر اللقاء المطران المعاون باسيليوس يلدو والاب بسمان جورج وامينة سر البطريركية الدكتورة اخلاص مقدسي.