كونتي: يجب على دي مايو إدراك سلوكيات خطيرة للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي “دي مايو، يجب أن يأخذ بالحسبان سلوكيات عديدة خطيرة للغاية” بدرت عنه “حيال أعضاء حركتنا ومجتمعنا”.

وكانت مواقف تضارب في الرأي قد ثارت بين كونتي ودي مايو على ضوء الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حول قبول أو رفض ترشيح رئيس الوزراء ماريو دراغي لهذا المنصب.

وأضاف كونتي، في مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الثلاثاء، رداً على تساؤلات عما إذا كانت الحركة تخاطر بالانقسام بالفعل: “لم أعمل أبدًا على خلق الانقسامات. من الواضح أن هذا هو وقت التوضيح”، مبيناً أن “جماعة من النساء والرجال، حتى في إطار تنوع الآراء، يجب عليها متابعة العمل السياسي بطريقة متماسكة وتعاضدية”.

وحول الكيفية التي سيتم بها هذا التوضيح؟ ذكر رئيس الوزراء السابق: “سنحدد الأوقات والأساليب لإجراء لقاء يقوم على الشفافية”.