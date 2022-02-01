اتحاد إيطالي: احتمالات نمو قطاع العمل في خطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر اتحاد إيطالي، من أن آفاق النمو الخاصة بقطاع العمل في البلاد، تواجه ثمة مخاطر.

وتعليقا على بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الصادرة اليوم، والتي “توضح مدى التباطؤ الاقتصادي القائم منذ نهاية الصيف الماضي”، قالت مذكرة لمكتب أبحاث اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، إن الاقتصاد “يفقد الزخم” وعلى صعيد قطاع العمل، هناك “نمو معتدل للموظفين، ومعظمهم بعقود مؤقتة”.

وذكر البيان، أنه مقابل ذلك، هناك “فقدان لنشاط 320 ألف موظف من بين العاملين لحسابهم الخاص، وهي ظاهرة لا تظهر أي بوادر على إعادة احتواء نفسها”، مما “يعرض للخطر وبشكل خطير، آفاق العودة على المدى القصير إلى مستويات التوظيف الإجمالية التي كنا عندها في بداية عام 2020”.

وأشار بيان (كونفكوميرتشو) إلى أن الأمر يتعلق بـ”تباطؤ حدد استقرار التوظيف في الربع الأخير لعام 2021، بالنسبة لوظائف تمارس عن بُعد لما يقرب الـ500 ألف موظف مقارنة بأعلى المستويات التي كان قد سجلها في حزيران/يونيو 2018″، وكذلك “زيادة بأكثر من 800 ألف وحدة من حيث القوة العاملة مقارنة بشهر حزيران/يونيو 2019”.

وخلص الاتحاد التجاري الى القول، إنه “إذا أضفنا إلى هذا التضخم المطول والشديد، في الأشهر المقبلة فيمكن أن يغير هذا ديناميات سوق العمل سلبًا، مما يؤدي بالتالي إلى تدهور آفاق النمو لعام 2022”.