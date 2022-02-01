إيطاليا: ارتفاع ملحوظ بإصابات كوفيد و427 حالة وفاة أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بإصابات كوفيد 19 اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات ومعطيات حالة الطوارئ الصحية التي توفرها المقاطعات الإيطالية وتجمعها نشرة الدفاع المدني ووزارة الصحة، فإن “هناك 133,142 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء إيطاليا اليوم”، بينما كان أمس قد توقفت عند 570,715 حالة.

وذكرت النشرة أن “هناك أيضا 427 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 146,925 شخصاً.

وأشارت النشرة إلى أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 1,246,987 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.6٪”.

ونوهت نشرة وزارة الصحة بأن “أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات آخذ في التناقص”، إذ “كان بفارق 35 حالة أقل مقارنة بيوم أمس”، لكن بالمقابل “ازداد عدد المرضى المقبولين في المستشفيات بسبب الأعراض عليهم، بمجموع 40 شخصاً أكثر من أمس”.