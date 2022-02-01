إحصائية: 980 ألف إيطالي هاجروا في السنوات العشر الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن العقد الماضي، شهد زيادة كبيرة في عمليات إلغاء تسجيل المواطنين الإيطاليين من سجلات النفوس لانتقالهم الى الخارج (الهجرة)، وأن حجم التسجيلات الجديدة لا توازن المعادلة.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير عن عمليات التسجيل في النفوس والإلغاء لعام 2020، إنه “تم إجماليا تسجيل هجرة 980 ألف مغترب إيطالي مقابل 400 ألف عودة إلى الوطن”.

وأبرز التقرير أنه “على الرغم من انتشار الوباء عام 2020، سُجل التدفق الأكثر اتساقًا لإلغاءات التسجيل بدوائر النفوس بسبب نقل الإقامة الى الخارج لمواطنين إيطاليين، شمال غربي البلاد، (36 ألفًا، بزيادة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2019)، يليه شمال الشرق (27 ألفًا بزيادة بـ2٪)”، كما “زادت الهجرة الخارجة من وسط البلاد أيضاً (20 ألفاً وبنسبة 4٪)، فيما انخفضت التدفقات من الجنوب بشكل ملحوظ (39 ألفاً، -13٪ مقارنة بعام 2019)”.

وذكر تقرير (إستات) أن “في عام 2020، تأثرت عمليات التسجيل والإلغاء بشدة بالقيود المفروضة على التنقل الداخلي، وبشكل خاص، التنقل دولياً بسبب الوباء”، كما أشار إلى أن “الانخفاض الحاد بنسبة 10.9٪ يرجع أساسًا إلى انخفاض هجرة السكان غير الإيطاليين بنحو الثلث”. واختتم بالقول إن “معدل هجرة المواطنين الإيطاليين قد انخفض بـ120,950″، أي “بنسبة 0.9٪ فقط”.