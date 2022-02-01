أطباء بلا حدود تلتمس ماتّاريلا مطالبة البرلمان بإلغاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ناشدت منظمة أطباء بلا حدود رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بمطالبة البرلمان بإلغاء اتفاقية الهجرة التي أبرمتها الحكومة مع ليبيا، و”التوقف عن تجاهل العواقب الإنسانية غير المقبولة لهذه الاتفاقية”.

ونددت المنظمة الإنسانية بحقيقة أنه “بعد خمس سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، هناك مزيد ومزيد من الأدلة التي تظهر كيف أن سياسات احتواء تدفقات الهجرة تؤدي إلى استمرار العنف، الإعادة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي في ليبيا للمهاجرين”، كما “تغذي عدد الوفيات منهم في عرض البحر المتوسط”.

وقالت أطباء بلا حدود: “نناشد الرئيس ماتّاريلا ضمان عودة إيطاليا لاحترام التزاماتها بحماية ومساعدة الناس. سيادة الرئيس، خصص مقطعًا من خطاب تنصيبك لهذه الضرورة الملحة، ومطالبة البرلمان بإلغاء الاتفاقيات الإيطالية الليبية”. وأوضحت أن “البرلمان لم يصادق مطلقًا على الاتفاقية، لكن تطبيقها أوجد نظام استغلال، ابتزاز وسوء معاملة يتعرض له المهاجرون واللاجئون في ليبيا”.

وشددت المنظمة على أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، حيث يمثل العنف والوحشية روتيناً يومياً لآلاف المهاجرين واللاجئين”. فـ”في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وصفت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا هذه الانتهاكات بأنها جريمة ضد الإنسانية”.

وخلصت أطباء بلا حدود الى القول، إنه “على الرغم من ذلك، لا تستمر إيطاليا والاتحاد الأوروبي في غض الطرف عن هذه الجرائم فحسب، بل يواصلان مساعدة خفر السواحل الليبي على تحسين قدراته للمراقبة البحرية من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وموارد تقنية”.