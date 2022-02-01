العفو الدولية: أخبار إرجاء محاكمة الناشط زكي غير إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة العفو الدولية: “إنها بالتأكيد ليست بشرى سارة بالنسبة لباتريك أولاً، ولكل أولئك الذين كانوا يأملون بأن تكون هذه هي الجلسة الأخيرة”، تعليقاً على نبأ تأجيل المحاكمة إلى 6 نيسان/أبريل، والتي يمثل فيها الناشط باتريك زكي في قفص الاتهام.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أعرب المتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة، ريكاردو نوري، عن “الأمل بأن تصبح هذه الحرية، التي كانت مؤقتة في الآونة الأخيرة، نهائية في 6 نيسان/أبريل”، وقال إن “سبب قرار التأجيل ليس واضحاً”، لكن “إرجاء المحاكمة لشهرين آخرين، وقت طويل جدًا”.

وخلص الناطق باسم المنظمة الدولية الى القول إن “فترة الانتظار هذه التي تفصل باتريك عن الرغبة المشروعة في استئناف حياته الطبيعية ستستمر، وسنكون الى جانبه فيها”.

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد كان باتريك زكي قد ألقي القبض عليه في 7 شباط/فبراير الماضي أثناء عودته لإمضاء اجازة من إيطاليا التي يدرس فيها لدرجة الماجيستير، حيث يواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة.