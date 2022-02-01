برلماني أوروبي: نولي اهتماماً كبيراً للمرأة الأفغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد برلماني أوروبي إيلاء اهتمام كبير للمرأة في أفغانستان، من جانب هذا المحفل الأوروبي.

وفي اليوم الذي تُذكر فيه جميع أعمال العنف التي عانت منها النساء الأفغانيات، ذكر عضو البرلمان الأوروبي ومنسق لجنة العلاقات الأوروبية والدولية التابعة لحركة خمس نجوم الإيطالية، فابيو ماسيمو كاستالدو، في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي “يستضيف سلسلة من الأحداث لصب الاهتمام الدولي على الوضع المقلق للمرأة في أفغانستان”.

وأشار كاستالدو، إلى أن “قادة طالبان منذ عودتهم إلى السلطة العام الماضي، قاموا تدريجياً بإضفاء طابع مؤسساتي على التمييز بين الجنسين وامتهان العنف ضد النساء والفتيات”. وأكد أنه “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، لأن هؤلاء النساء أصبحن محرومات من حقوقهن التي كافحن من أجلها بشجاعة في السنوات الأخيرة في ظل ظروف صعبة للغاية”.