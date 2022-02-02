البابا: خطوات ملموسة نحو الأخوّة وكفانا إنغلاقاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – طالب البابا فرنسيس، عشية اليوم العالمي للإخوّة البشرية، بخطوات ملموسة لتحقيقها في جميع أنحاء العالم.

وذكّر البابا خلال لقاء الأربعاء المفتوح في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، بأنه “سيتم الاحتفال باليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية بعد غد الموافق 4 شباط/فبراير. الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك التي وقعنا الوثيقة الخاصة بها في اليوم نفسه من عام 2019 في أبو ظبي”.

وقال فرنسيس، إن “الأخوّة البشرية تعني مدّ اليد للآخرين، احترامهم والاستماع إليهم بقلب مفتوح. وآمل أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة مع المؤمنين بالديانات الأخرى وأصحاب النوايا الحسنة لأن اليوم هو وقت الأخوة، فلنتجنب تغذية الصدامات والانقسامات والانغلاق”.

وخلص بيرغوليو الى القول “فلنلزم أنفسنا كل يوم لكي ما نعيش بسلام يومياً”.