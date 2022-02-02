مسؤول صحي إيطالي يدعو لإعادة فتح الأنشطة قدر الإمكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول صحي إيطالي إلى إعادة فتح الأنشطة قدر الإمكان لاستعادة متعة العيش ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

وكتب المدير الصحي في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بروما، فرانشيسكو ڤايا على صفحته الخاصة في (فيسبوك)، الأربعاء “يبدو أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا بالنسبة لي: نحن نسير نحو ربيع شعاره العودة إلى الانتعاش”.

وأضاف ڤايا، أن “البيانات، سواء أكانت تلك الخاصة بالسكان أو الأخرى المستمدة من الدراسات العديدة المتزايدة حول متحوّر أوميكرون على وجه الخصوص، تقول إنه يتعين علينا التخفيف من التدابير وتبسيط كل شيء واستعادة مزيد ومزيد من المساحات للتواصل الاجتماعي”.

وأشار المسؤول الصحي إلى أن “المجتمع المدني جاهز ويتمتع بالنضج الكافي لمواصلة الحفاظ على تدابير الحماية المتبقية، والتي قد لا تزال ضرورية”، لكن “هدفنا يجب أن يكون واضحًا: إعادة فتح كل ما هو ممكن، لإعادة متعة الحياة للناس وتعزيز الاقتصاد”.