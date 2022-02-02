كاهن إيطالي: بلادنا متورطة بـ”رجس” إعادة المهاجرين إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نعت كاهن إيطالي بلاده بأنها متورطة في “الرجس” المتمثل بإعادة المهاجرين الفارين من ليبيا إليها.

وقال رئيس مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الأب كاميللو ريبامونتي، إنه “منذ خمس سنوات وقعت إيطاليا مذكرة تفاهم مع ليبيا لوقف المهاجرين وعدم السماح لهم بالوصول إلى أوروبا، وبحسب مصادر دولية، فقد اعترض خفر السواحل الليبي في هذه السنوات الخمس حوالي 82 ألف شخص، أعيدوا قسراً إلى البلد الذي كانوا يحاولون الفرار منه”.

وذكر رئيس مركز (أستالّي)، أن “ليبيا اليوم كما كانت في ذلك الحين، ليست دولة آمنة”، مبيناً أن “الانتهاكات المنهجية للاتفاقيات الدولية بشأن اللجوء واحترام حقوق الإنسان فيها، موثقة على نطاق واسع”.

وأوضح الأب ريبامونتي، أن “في هذه السنوات الخمس، استمعنا في مركزنا يوميًا إلى قصص أولئك الذين تمكنوا من الوصول أحياء إلى إيطاليا، بالاعتماد على المهربين، وهم نسبة صغيرة من كثيرين حاولوا عبثًا عبور البحر المتوسط: معظمهم شباب وشابات يحمل كثير منهم علامات التعذيب ويتحدثون عن أصدقاء، أقارب وأطفال قضوا جوعاً أو قُتلوا أمام أعينهم”.

وأشار الكاهن اليسوعي إلى أن “النساء اللواتي نساعدهن هن جميعًا تقريبًا ضحايا للعنف والتعذيب”، مشيراً الى أن “إيطاليا التي تواصل دعم سياسات الإغلاق الأوروبي، متواطئة في هذا العمل المقيت”.

وطالب رئيس مركز (أستالّي) بـ”وضع حد للاتفاق (مع ليبيا) واستثمار الموارد لإجلاء المهاجرين من ليبيا، كما تم في الماضي مع أعداد صغيرة من الأشخاص المستضعفين، وتوفير سبل قانونية وآمنة للدخول، قنوات إنسانية، إعادة توطين وبرامج مستقرة وهيكلية لحصص كبيرة ومتناسبة من طالبي اللجوء واللاجئين تديرها الحكومات الوطنية بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”.

وذكر ريبامونتي أن “حصص الدخول المناسبة للعمال المهاجرين، ليس فقط لسد الحاجة إلى اليد العاملة”، بل “لتفضيل إمكانيات حقيقية لاستقبالهم وإدماجهم في قارة يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة، ورحبت في عام 2021 بأقل من 200 ألف مهاجر”، وفقاً لبيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وخلص الكاهن الى القول، إن “عمليات البحث والإنقاذ على نطاق واسع في البحر الأبيض المتوسط، ينبغي أن تستمر حتى يتم كسر نير المتاجرين بالبشر، مع إدارة مخططة وهيكلية لتدفقات الهجرة نحو أوروبا”.