البابا: كل جهد من أجل السلام في ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس، إلى بذل كل جهد ممكن من أجل إحلال السلام في ميانمار.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أطلق البابا من جديد “نداءً صادقاً” لأجل السلام في ميانمار، قائلا: “إنني أوجّه نداء شخصياً لأساقفة بورما”، وكذلك “لكي يعمل المجتمع الدولي من أجل المصالحة بين الأطراف المعنية”.

وقال الحبر الأعظم أمام الحجاج المجتمعين: “لا يمكننا أن نميل بوجهنا إلى الطرف الآخر، غضاً للطرف عن معاناة كثير من الإخوة والأخوات”.

وخلص البابا بإطلاق دعاء أخير، قائلا: “لنسأل الله تعالى أن يواسي هذا الشعب المعذب”، وكذلك “لنعهد إليه بجهود السلام”.