تضخم منطقة اليورو يسجل رقما قياسيا جديدا بتخطي نسبة 5%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سجل التضخم على المستوى السنوي رقما قياسيا جديدا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (منطقة اليورو) في شهر كانون الثاني/يناير حيث وصل معدل 5.1% بعد أن كان 5% في كانون الأول/ديسمبر 2021 ، وفقًا لتقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)

وحسب هذه التقديرات، يتربع قطاع الطاقة على رأس قائمة المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، حيث ترتفع أسعارها في كانون الثاني/يناير بنسبة 28.6% ( مقارنة بـ 25.9% في كانون الأول/ديسمبر) يليه الغذاء والكحول والتبغ (3.6%، مقابل 3.25% في ديسمبر) ، والخدمات (2.4%، مستقرة مقارنة بشهر ديسمبر) والسلع الصناعية غير الطاقوية (2.3%، مقارنة بـ 2.9% في ديسمبر).