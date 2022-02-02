دي مايو يهاتف نظيرته الإستونية ويدعو لـ”حوار بناء” مع موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن مكالمة هاتفية اليوم بين وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس.

وحسب تغريدة لوزارة الخارجية الإيطالية على (تويتر) أعرب دي مايو عن “دعم إيطاليا لأمن الحلفاء ووحدة أراضي أوكرانيا”.

كما تحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “الحاجة إلى حوار بناء مع موسكو ورد فعال ومتناسب على المستويين الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء على “أهمية العمل على خفض التوترات، لما لها من تداعيات خطيرة مفاقمة للأزمة” على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما تم الاتفاق-حسب بيان حكومي- على “التزام مشترك بحل مستدام ودائم للأزمة والحاجة إلى إعادة بناء مناخ من الثقة” بين الغرب وموسكو.