مسؤول صحي إيطالي: الجائحة بلغت شارة النهاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول صحي إيطالي عن الاقتناع بأن “جائحة كوفيد 19 قد وصلت إلى شارة النهاية”، وأن “الوضع إن بقي على هذا المنوال، فأعتقد أننا سنتمكن من السير نحو التطبيع بداية شهر آذار/مارس، وصولاً إلى صيف آمن تقريبًا”.

وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة تور فيرغاتا في روما والمدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، غويدو رازي في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، أن الحجر الصحي بالنسبة للملقحين “سيحال على التقاعد في غضون ثلاثة أسابيع”. أما بشأن الدراسة عن بُعد، فـ”ربما لم تعد أمراً ذا معنى بعد”، لكن “ينبغي ألا تستمر لأكثر من 5 أيام على الأقل”.

ورداً على سؤال عما إذا كنا قد وصلنا إلى نهاية الوباء؟ “أقول فقط إن ذلك ممكن لحسن الحظ”، بل “نعم، فكل شيء يسير في هذا الاتجاه”، لكن “خطر ظهور متحوّرات جديدة قادرة على خلق موجات أخرى للوباء، تكمن في حقيقة أنه لا يزال لدينا في العالم 2 مليون حالة عدوى يومياً”.

وأشار عالم الفيروسيات إلى أن “المشكلة تتمثل بعدم التجانس الإقليمي للعدوى أيضا. إذا كنا قد حققنا في أوروبا الغربية حوالي 90٪ من حملات التلقيح، ففي الشرق لديهم مناطق لاتزال عند نسبة 40٪”.

وتابع: “إذا بقيت هناك ثغرات عالمية كبيرة يمكن للفيروس أن ينتشر فيها بسهولة، فمن الصعب ألا يتحوّر وينتقل إلى الدول الأخرى أيضًا، ما لم يبلغ به الأمر إلى عزلنا عن بقية العالم”، وهذا “أمر غير مستدام اجتماعيا واقتصاديا”.

واسترسل رازي: “مع ذلك، فإن متحوّر أوميكرون يعلّمنا أن الطفرات تصبح أكثر اعتدالًا على المدى الطويل. ليست حقيقة مكتوبة على الحجر، لكن إذا راجعنا التاريخ التطوري للفيروسات، فإننا نرى أنها من أجل البقاء على قيد الحياة، تميل إلى حماية الكائن الحي الذي يستضيفها”.

وخلص المسؤول الصحي الى القول، إنه “لذلك، فمن المحتمل جدًا أن أي موجات جديدة مدفوعة بطفرات أخرى لم تعد تخلق حالة إنذار صحي حقيقي”.