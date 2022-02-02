وزير الدفاع الإيطالي: قريبون من لبنان شعبا وجيشا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني تسلم الجيش اللبناني أول دفعة من الأليات المقدمة كهبة من بلاده وصلت مؤخرا إلى قاعدة بيروت البحرية، بأنها “خير دليل ملموس على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني”، والتي “أُتيحت لي الفرصة للإعلان عنها في خلال زيارتي الأخيرة عشية عيد الميلاد”.

ونوه غويريني في تصريح صحفي الأربعاء بأن “علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا تتميّز بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة”. وقال “يشهد وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن على التزامنا الواضح بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

ووفق وزارة الدفاع الإيطالية، يأتي تسليم أول دفعة مع الأليات والعتاد إلى الجيش اللبناني، في عملية ستكتمل بنهاية العام الحالي، في إطار إحدى المبادرات الداعمة للقوات المسلحة اللبنانية التي تم الاتفاق بشأنها في حزيران/يونيو 2021 خلال مؤتمر دولي عبر الفيديو، شهد مشاركة 20 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برئاسة وزيري الدفاع الإيطالي والفرنسي.