إيطاليا: 395 وفاة جديدة جراء كورونا والاصابات تناهز 119 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء تسبب الفيروس في وفاة 395 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، كما تم الإعلان عن 118 ألفا و994 إصابة مؤكدة جديدة، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء ماريو دراغي عن التوجه نحو رفع تدريجي للإجراءات التقييدية، مشددا على أولوية الدراسة الحضورية بالمدارس وتقليص مدة العزل المنزلي للتلاميذ بدون أعراض من 10 إلى 5 أيام..

يشار إلى أن الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء كانت 133 ألفا و142 إصابة والوفيات 427 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 11 مليون 235 ألفا و745، ساهم الوباء في حصد أرواح 147 ألفا و320 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار 25 مريضا ليبلغ اليوم 1524، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بـ 323 مريضا، ليصبحوا 19 ألفا و550.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 8 ملايين 680 ألفا و799.

ومن ناحية أخرى، يخضع مليونان و386 ألفا و552 شخصًا للعزل المنزلي، وهو عدد أقل بـ68 ألفا و540 مقارنة ببيانات الامس.