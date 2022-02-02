رئيس الوزراء الايطالي: نسير باتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي عن الحكومة بصدد وضع إجراءات “تسير في اتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد”، لدى افتتاحه مجلس الوزراء لفحص تدابير التعامل مع وباء كوفيد-19

وأشار دراغي إلى أنه “في الأسابيع القليلة المقبلة سنواصل السير على طريق إعادة الفتح، بناءً على الأدلة العلمية ومتتبعين للمنحنى الوبائي، بالإعلان عن جدول زمني لتجاوز القيود السارية”.

ووصف دراغي البيانات المتعلقة بالتطعيمات بـ”المشجعة للغاية”، وقال: “نريد إيطاليا أكثر فتحا خاصة بالنسبة لأبنائنا”.

ومن المزمع أن تعلن الحكومة في وقت لاحق الإجراءات الجديدة بعد مصادقة مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام تمديد إلزامية ارتداء الكمامات بالاماكن المفتوحة وإغلاق المراقص لمدة 10 أيام أخرى.