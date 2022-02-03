إيطاليا تحقق فوزها الأول في دورة ألعاب بكين 2022 الأولمبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين – حقق الفريق الإيطالي نصره الأول على مضمار الكيرلنغ في دورة ألعاب بكين 2022 الأولمبية.

وقد فاز الثنائي المؤلف من ستيفانيا كوستانتيني وآموس موزانير في الزوجي المختلط على نظيره الأمريكي المكون من فيكي بيرسنغر وكريستوفر بليس بفارق 8-4 في 8 نهايات.

وكانت النهاية الثانية حاسمة عندما أوقع الثنائي الإيطالي خسارة بـ4-0 على المنافسين الذين حاولا خلال الجولات التالية تعويض خسارة بـ5-4 في المباراة السادسة.

وجاء رد فعل كوستانتيني وموزانير في آخر جولتين. حين منح خطأ من قبل بيرسنغر في التسديدة الأخيرة اليقين بالنصر للفريق الإيطالي.

هذا وسيعود الثنائي الإيطالي قريبًا إلى أرض الملعب لمواجهة فريق سويسرا.