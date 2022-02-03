إيطاليا: توقيع اتفاق تاريخي بين مسلحي الطوارق السابقين بمالي والحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر إيطالية عن توقيع تاريخي لاتفاق روما الأولي بين الحركتين الموقعتين على اتفاق الجزائر والحكومة المالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “هذا الاتفاق نتيجة أربعة أيام من الاجتماعات التي توسطت فيها منظمة (آرا باتشيس) الإيطالية غير الحكومية، من أجل السلام، والتي توجت بتوقيع “اتفاقية روما المبدئية”، من قبل وزير المصالحة المالي إسماعيل واجوي، أمين عام الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال أغ الشريف، رئيس منصة 14 حزيران 2014 الجزائرية، حنون ولد علي، وللوساطة رئيسة (آرا باتشيس) ماريا نيكوليتا غايدة”.

ووفقا لرعاة المبادرة، فإن “الوثيقة الموقعة تحدد التعاون بين الحركات المسلحة الرئيسية في الشمال والحكومة المالية وتدمج مشاركة قادة المجتمع التقليدي والمنظمات النسائية والشبابية في اتحاد (Csp) الذي يجمع الحركات المسلحة والذي نشأ في روما شهر أيار/مايو 2021 بحضور وزير الخارجية لويجي دي مايو، ومرة أخرى بوساطة (آرا باتشيس)”.

وذكرت أن “هذا التعاون يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المناطق الشمالية وبالتالي في جميع أنحاء البلاد وفي كامل منطقة الساحل والصحراء، بهدف دعم تطبيق اتفاق الجزائر”. وأنه “تحقيقا لهذه الغاية، تم تحديد أهداف التنسيق والحوكمة، التي أصبحت تسمى الآن (Cadre Startegique Permanentant) من أجل المصالحة والأمن والتنمية”.

وأشار رعاة المبادرة إلى أن “الاتفاق يمثل مساهمة أساسية في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب اللذين يقع مركزهما في شمال مالي، ولتعزيز أمن الوحدة العسكرية الإيطالية المشاركة بعملية تاكوبا المنتشرة في مالي”.

وقالت (آرا باتشيس) إنه “من أجل هذه الأهداف على وجه التحديد، تقوم مساعينا لأجل السلام بتنفيذ مبادرات لدعم السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى منذ عام 2012″، وأنه “بموجب هذه النتيجة التاريخية، وقعنا اتفاقية شراكة مع وزارة المصالحة في مالي تنص على دعم منظمتنا للحكومة في جميع الأنشطة المتعلقة بالمصالحة الوطنية”.