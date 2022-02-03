وزير النقل الإيطالي: فتح مواقع بناء السكك الحديدية وتطوير البلديات والأقاليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل المستدام الإيطالي إنريكو جوفانّيني، إن إعادة فتح مواقع العمل لإنشاء السكك الحديدية ومقترباتها في البلديات والأقاليم، وذلك غداة الاستطلاع الذي أجري في اجتماع مجلس الوزراء حول الأهداف التي يتعين تحقيقها عام 2022.

وأضاف الوزير جوفانّيني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس: “لقد شمّرنا عن سواعدنا بالفعل في مجال تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، إذ تم الوقوف الأخير عن الوضع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تحققنا من تنفيذ الأهداف الـ51 المحددة لعام 2021”.

وتابع الوزير المنتمي للتيار المستقل، أن “الآن، في عام 2022، افتتحت مرحلة جديدة، لأن العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارات يجب أن تترجم إلى مناقصات وإجراءات لا مركزية جزئياً”، مبيناً أن “المسح الذي أجري في الاجتماع، أظهر أننا نسير بشكل عام بما يتماشى والأهداف”، لكن “سيتم إجراء مسح لتقييم التدخلات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى مزيد من تبسيط الإجراءات وتسريعها”.

وأوضح الوزير أنه “بعد المرحلة الأولى، وهي أكثر إجرائية، تركز المرحلة الثانية بشكل أكبر على بدء الاستثمارات، الأمر الذي يتطلب أيضًا رقابة مختلفة، تستهدف سلطات التعاقد بتركيز أكبر”. على سبيل المثال “قمنا بالنسبة لوزارتي، بحلول كانون الأول/ديسمبر، الماضي بتوزيع 98٪ من 61.4 مليار خصصت لنا على السلطات المتعاقدة”.

وسلط جوفانيني الضوء على أن “على الهيئات المنفِّذة الآن، إطلاق سلسلة من المناقصات، مثل تلك الخاصة بشبكة السكك الحديدية الإيطالية لمشاريع السكك الحديدية، والبلديات لإعادة التطوير الحضري، وسلطات الموانئ لتحديث الموانئ، والنقل العام لشراء الحافلات والقطارات لتسهيل تنقل الركاب”.

وخلص الوزير الى القول، إن “كثيرين يفعلون ذلك بالفعل، والبعض الآخر سيفعلونه قريبًا. ولهذا السبب قمنا بإنشاء هيئة مراقبة مفصلة ومستمرة فيما يتعلق بالجدول الزمني المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية”.