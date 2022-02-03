ناشطة إنسانية ألمانية: هزمتُ سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت ناشطة إنسانية ألمانية: “لقد هزمتُ (وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو) سالفيني”، لكن “كان عليّ النضال لأجل سفينة (سي ووتش3) أيضاً”.

وأضافت قبطان السفينة التابعة لمنظمة (سي ووتش) الألمانية، كارولا راكيتي، في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، بعد أرشفة قضيتها قبل عيد الميلاد الماضي ببضعة أيام: “اعتقدت أنه بعد عامين، كانوا سيضعون نقطة نهائية على القضية، لأنه ثبت أن المرسوم الأمني ​​مكرر (لسالفيني) كان قانونًا خاطئًا”.

ووفقاً لقرار المحكمة بحق راكيتي فإن المواطنة الألمانية البالغة من العمر 33 عامًا، “لم تسهل الهجرة غير النظامية ولم تنتهك قانون الملاحة عندما دخلت بسفينتها، بين 28 و29 حزيران/يونيو 2019، ميناء لامبيدوزا وعلى متنها 40 مهاجرًا، لتخرق المرسوم الأمني ​​مكرر لوزير الداخلية آنذاك، ماتّيو سالفيني.

وذكرت راكيتي، أنه “عندما أبحرنا علمنا أن المرسوم قد تم إقراره، لكننا لم نتوقع أن ينتهي بنا المطاف في صراع مع الدولة الإيطالية. وبعد انتشال الناجين في البحر، كان من الواضح أنه لن يكون هناك حل سياسي بشأنهم: كان الجميع يرفضون منحنا ميناء لإنزالهم”.

واسترسلت: “هناك، أقنعت نفسي بأن عليّ أن أتحلى بالشجاعة لتحدي الحكومة (الإيطالية)، وعلى وجه التحديد في الميدان الذي أعده سالفيني بمرسومه”، وأوضحت أنها من ناحية الكلمات التي استخدمها سالفيني لوصفها (القرادة الألمانية، الشيوعية، الإرهابية) لم تشعر بالأذى.

وقالت إن “هذه النبرة التي استخدمها الوزير، تُظهر كيف يمكن للمرء أن ينزلق بسهولة من الشعبوية نحو الاستبداد. الخطاب العام لسالفيني سام ضد النساء، المهاجرين، الشباب وضد البيئة”. واختتمت بالقول إنه “لو كان على دفة (سي ووتش3) رجلاً آنذاك، لما عرف سالفيني على أي نحو يمكنه أن يتصرف حينها”.