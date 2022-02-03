المفوضية الأوروبية تعتمد تمديد شهادة كوفيد-19 لعام واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعتمدت المفوضية الأوروبية الخميس اقتراحًا بتمديد العمل بشهادة كوفيد-19 الرقمية الأوروبية (غرين باس) لمدة عام واحد، أي حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

أعلن ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مشددا على أن “الفيروس مستمر في الانتشار في أوروبا”، وبالتالي “يجب أن نكون مستعدين لزيادة محتملة في الإصابات في النصف الثاني من العام أو لظهور متحورات جديدة”.

ونوه ويغاند بأن الشهادة الصحية ” إجراء استثنائي ولا يزال”، ومع ذلك “ينبغي ضمان أن الأوروبيين يمكنهم السفر بأمان داخل الاتحاد الأوروبي”.