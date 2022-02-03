ماتّاريلا بعد أداء القسم لولاية رئاسية ثانية: علينا بناء إيطاليا في مرحلة ما بعد كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، مخاطبا برلمان بلاده الخميس بعد أدائه القسم لولاية رئاسية ثانية: “لا يمكنني التهرب من نداء جديد، فعلينا بناء إيطاليا بعد طوارئ كوفيد-19″، في إشارة إلى تراجعه عن عدم الرغبة في البقاء بمنصبه وذلك بعد نيله 759 صوتا من أصوات من كبار الناخبين (من مجمل 1009 صوت) في جولة الاقتراع الثامنة السرية يوم السبت الماضي في أعقاب فشل القوى السياسية في التوافق على من يخلفه.

وأشار ماتّاريلا، الذي بدأ ولايته الثانية في نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترة السبع سنوات لولايته الأولى، إلى أنه “لا يزال الوقت مناسبًا لالتزام مشترك بجعل إيطاليا أقوى، بعيدًا عن الصعوبات الحالية. إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشعوب الصديقة المحيطة بنا. بلد ينمو في وحدة تقل فيه التفاوتات المناطقية والاجتماعية . إيطاليا توفر لشبابها مسارات دراسة وعمل لضمان تماسك شعبنا. إيطاليا تدرك كيف تتغلب على التدهور الديموغرافي الذي يبدو أن أوروبا محكوم عليها بالفشل حياله”.

ورأى رئيس الجمهورية “إن تقوية إيطاليا يعني أيضًا تمكينها من توجيه عملية إعادة إطلاق أوروبا، بحيث تصبح أكثر كفاءة وعدالة وأن تجعل نقطة التحول التي حدثت في أصعب أيام الجائحة أكثر استدامة وهيكلية”.