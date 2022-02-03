ماتّاريلا، تعليقا على أزمة روسيا-أوكرانيا: لا لمواجهة جديدة في قارة عرفت مآسي الحروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا على أنه “لا يمكننا أن نقبل الآن، حتى في غياب ذريعة التنافس السياسي والاقتصادي بين الأنظمة المختلفة، أن ترتفع رياح المواجهة مرة أخرى في قارة عرفت مآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية”.

وأضاف ماتّاريلا في خطاب أمام برلمان بلاده الخميس بعد أدائه القسم لولاية رئاسية ثانية، تعليقا على الازمة بين روسيا من جهة وأكرانيا والغرب من جهة أخرى، “يجب أن نناشد قيمنا وقيم الدول الحليفة والصديقة كي يفسح استعراض القوة مجالا للتفاهم المتبادل وكي لا تخشى أي دولة عدوان من جيرانها”.