إيطاليا: 414 وفاة جديدة جراء كورونا وتسجيل أكثر من 112 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس تسبب الفيروس في وفاة 414 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 112 ألفا و691 إصابة مؤكدة جديدة.

يشار إلى أن الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاربعاء كانت 118 ألفا و994 إصابة والوفيات 395 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 11 مليون 348 ألفا و701، ساهم الوباء في حصد أرواح 147 ألفا و734 منهم.

وتراجع مجددا عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1457 مريضا (67 أقل عن الامس)، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات ليصبحوا 19 ألفا و324 بعد أن غادرها 226 بين أمس واليوم.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 8 ملايين 872 ألفا و737 وذلك بعد شفاء191 ألفا و938 في غضون الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.

ويخضع مليونان و307 ألفا و449 شخصًا للعزل المنزلي، وهو عدد أقل بـ79 ألفا و103 مقارنة ببيانات الامس